Зеленский пожаловался, что стал менее доверчивым и потратил время на людей

Президент Владимир Зеленский в интервью для фильма о годе со дня избрания его главой государства заявил, что стал менее доверчивым, передают Українськi Новини.

"Я стал менее доверчивым и более жестким. Потому что такая работа и такие люди. Ты начинаешь разговаривать с человеком и веришь, что он пришел с хорошим проектом для государства. Но очень много людей, которые крутятся в политике, работают только на себя", - сказал Президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что многие люди в политике добиваются нестабильности государства, чтобы отдельные финансовые группы могли зарабатывать огромные средства.

"И все эти средства они тратят не в Украине, потому что они не любят Украину и этот народ. Я уверен, что потратил время на многих людей, будучи с ними очень либеральными, пытаясь находить подход в окружении и внешне с некоторыми чиновниками. С ними не о чем говорить, они не изменятся. Я жалею, что сразу не стал жестче", - сказал он.

Фильм состоит из ответов Зеленского интервьюеру, который не показан, на вопросы, которые не озвучены, а также из нарезки из старых выступлений Зеленского и новостей на телеканалах.

Большинство "достижений" власти за год продемонстрированы именно в виде новостных заголовков на каналах.

В то же время в ходе "интервью" Зеленский отметил, что со своей предвыборной программы выполнил обещание о законе об импичменте Президента и снятии депутатской неприкосновенности.

"Сейчас у нас в стране чиновник зарабатывает максимум 48 тыс. гривен, а были миллионы. Мы это изменили, хотя было сложно", - сообщил он.

Также Зеленский отметил, что его оппоненты пугали тем, что при его избрании "доллар будет по 100", а Президент станет нерукопожатным в мире, однако по истечению года констатировал, что у Украины хорошие международные отношения.

Относительно лозунга его кампании "Весна придет - сажать будем" Зеленский заверил, что это обязательно произойдет, при этом подчеркнул, что Президент не может влиять на правоохранительные органы.

"Я до сих пор не пониманию, зачем столько правоохранительных органов. Это значит, что это было сделано для размытия ответственности… Это хаос. Когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, государство придет к тому, что количество "правоохранительных ответственностей" сократится и отвечать за все будут условно три человека", - сказал он.

Зеленский также обратил внимание на то, что задержания происходят, однако подозреваемых впоследствии отпускают суды.

"Сложно, но мы проведем судебную реформу", - заверил он.

По прошествии года Зеленский не изменил бы свое решение идти в Президенты и уверен, что оставшиеся 4 года ему удастся изменить страну.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе "интервью" Зеленский выразил уверенность в том, что война на Донбассе завершится при его президентстве.

21 апреля 2019 года Зеленский победил на то время действующего Президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

Инаугурация Зеленского и его вступление в должность Президента состоялось 20 мая 2019 года.

17 апреля 2020 года Владимир Зеленский заявил о высоком доверии к нему, и что "Слугу народа" все хотят потопить.