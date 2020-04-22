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22 апреля 2020, среда, 19:15 1048
Общество 2020-04-22T19:16:03+03:00
Українські Новини
Зеленский мечтает о государственной авиакомпании и готов дать на нее деньги

Зеленский мечтает о государственной авиакомпании и готов дать на нее деньги

Ольга Фандорина
Самолет, Владимир Зеленский, Авиакомпания, Государственная авиакомпания
Самолет. Фото: spotters.net.ua
Самолет. Фото: spotters.net.ua

В то время, как из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца, президент Владимир Зеленский мечтает о создании в Украине государственной авиационной компании и заверяет, что государство готово выделить необходимые на эти нужды средства.

Об этом Зеленский сообщил в интервью для фильма о годе со дня избрания его Президентом, передают Українськi Новини.

"Стратегические объекты должны остаться государственными (при приватизации) и в них должно вкладывать деньги государство. Например, что делать с "Антоновым"? Это большое предприятие, в нем большое количество рабочих мест. Ни один самолет не построен за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш Ан? Мы с ними договорились и сейчас разрабатываем программу", - сказал он.

По его совам, Украина должна создать госавиакомпанию и заказать самолеты для нее у госпредприятия "Антонов".

"Мы должны сделать государственную современную авиакомпанию - на уровне Turkish airlines или Сингапурских авиалиний. Это моя мечта. Государство готово на это выделить деньги. Именно для того, чтобы мы построили государственного авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному "Антонову", - сказал он.

Также цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.

А после карантина авиабилеты могут подорожать вдвое: чего ждать путешественникам.

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