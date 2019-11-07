Зеленский в Tesla с кофе и "пирожочком" рассказал, как улучшает свой украинский

Президент Владимир Зеленский, который часто переходит с украинского на русский и обратно, пытается улучшить свою украинскую речь с помощью увеличения разговорной практики.

Об этом он сообщил в ходе второго "интервью" с неназванным интервьюером в автомобиле Tesla, передают Українськi Новини.

"(Мой) уровень украинского языка, по моему личному мнению, растет. Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может, и нельзя знать язык на 100%, но я пытаюсь. (Необходима) практика, больше говорить, лучше с умными людьми", - сказал он.

Зеленский отметил, что к работе Президента привыкнуть невозможно.

"Люди как говорят: к хорошему быстро привыкаешь. А это реальная жизнь, очень сложная. Это очень сложная профессия, которая забирает все силы и время, а иногда и желание. В конце вечера иногда превращаешься с человека в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, а иногда даже не понимает о чем говорит семья. Это изнурительно не только для меня, но и для семьи... Но, решение принято", - сказал он.

Также Зеленский считает, что кроме информационной войны с российскими СМИ, сталкивается с ней внутри государства.

"Несмотря на то, что мы несколько раз встречались с представителями наших СМИ. Мне кажется, что некоторые из них не понимают, что они делают. Потому что нет никакой капитуляции. Мы не можем прекратить войну не общаясь с людьми, как минимум в "нормандском процессе", - сказал он.

В 20-минутном видео, снятым в течение дня на дорогах Киева Зеленский едет за рулем Tesla и обращается к собеседнику Диме, которого не видно в кадре, якобы отвечая на его вопросы, которых также не слышно.

В конце ролика Зеленский заезжает в McDonald's, где заказывает эспрессо и "пирожочек".

Как сообщали Українськi Новини, в этом же интервью Зеленский пообещал кадровые выводы по депутатам "Слуги народа" к концу года.

Первый раз Зеленский записал "интервью" в Tesla в июле, перед выборами в Верховную Раду.