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04 мая 2020, понедельник, 22:47 276
Общество 2020-05-04T23:15:02+03:00
Українські Новини
Втроем и в масках: как безопасно посещать парки и зоны отдыха после ослабления карантина

Втроем и в масках: как безопасно посещать парки и зоны отдыха после ослабления карантина

Надежда Комендантова
Парк, Карантин, Минздав, Сквер, Коронавирус, зеленые зоны, ослабление карантина
Карантин.
Карантин.

В то время, как с 11 мая в рамках ослабления карантина в Украине откроют парки, скверы и зоны отдыха, Министерство здравоохранения намерено рекомендовать находится в зонах отдыха группами не более 3 человек.

Проект соответствующих рекомендаций обнародован для общественного обсуждения согласно распоряжению главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Согласно проекта, посетители таких зон отдыха, как парки, скверы, сады, оранжереи и музеи под открытым небом, открытые спортивные площадки, лесопарковые и прибережные зоны, должны пользоваться средствами профилактики коронавирусной инфекции.

Разрешаются индивидуальные пробежки и занятия спортом при условии соблюдения социальной дистанции.

Администрация зон отдыха должна будет обеспечить работу туалетов, наличие антисептиков при входе в них и регулярную дезинфекцию уборных.

Также администрации нужно будет не допускать функционирование зон, которых не коснулось смягчение карантина, не допускать проведение массовых мероприятий, работу аттракционов.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку) План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек.

Также смогут работать салоны красоты и парикмахерские. Кроме того,  адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Правительство продлило карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

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