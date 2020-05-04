Втроем и в масках: как безопасно посещать парки и зоны отдыха после ослабления карантина

В то время, как с 11 мая в рамках ослабления карантина в Украине откроют парки, скверы и зоны отдыха, Министерство здравоохранения намерено рекомендовать находится в зонах отдыха группами не более 3 человек.

Проект соответствующих рекомендаций обнародован для общественного обсуждения согласно распоряжению главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Согласно проекта, посетители таких зон отдыха, как парки, скверы, сады, оранжереи и музеи под открытым небом, открытые спортивные площадки, лесопарковые и прибережные зоны, должны пользоваться средствами профилактики коронавирусной инфекции.

Разрешаются индивидуальные пробежки и занятия спортом при условии соблюдения социальной дистанции.

Администрация зон отдыха должна будет обеспечить работу туалетов, наличие антисептиков при входе в них и регулярную дезинфекцию уборных.

Также администрации нужно будет не допускать функционирование зон, которых не коснулось смягчение карантина, не допускать проведение массовых мероприятий, работу аттракционов.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українськi Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек.

Также смогут работать салоны красоты и парикмахерские. Кроме того, адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Правительство продлило карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.