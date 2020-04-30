В протокол лечения от коронавируса внесли гепарин

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавируса COVID-19. Об это на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, в протокол был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, что наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран... и было принято решение ввести в протокол гепарин", - сообщил Степанов.

Также после того, как Минздрав издал приказ, в котором был утвержден протокол лечения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения предупредили украинский МОЗ и его главу Максима Степанова про использование при лечении COVID-19 экспериментальных препаратов.

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