подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 апреля 2020, четверг, 09:30 308
Общество 2020-04-30T10:11:16+03:00
Українські Новини
В протокол лечения от коронавируса внесли гепарин

В протокол лечения от коронавируса внесли гепарин

Ольга Фандорина
Лекарство, Коронавирус, коронавирус в Украине, лечение коронавируса, протокол лечения коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавируса COVID-19. Об это на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, в протокол был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, что наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран... и было принято решение ввести в протокол гепарин", - сообщил Степанов.

Также после того, как Минздрав издал приказ, в котором был утвержден протокол лечения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения предупредили украинский МОЗ и его главу Максима Степанова про использование при лечении COVID-19 экспериментальных препаратов.

Как сообщали Українські Новини, эффективным средством в борьбе с симптомами коронавируса назвали парацетамол.

После этого врачи заявляли об эффективности ибупрофена как жаропонижающего средства.

Противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские аптеки и больницы.

Министерство здравоохранения намерено закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса при помощи дипломатических каналов.

Больше новостей о: Лекарство Коронавирус коронавирус в Украине лечение коронавируса протокол лечения коронавируса

Зеленский одобрил обеспечение экономических гарант...
В Украине третий день подряд растет количество нов...
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до...
В Александровской больнице заканчиваются места для...
В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до его окончания
Новости
В Винницкой области онлайн-расчеты за доставку газа выросли вдвое 11:10
Борьба с коронавирусом: сколько респираторов, защитных костюмов и ПЦР-тестов пришло в Украину в апреле 11:04
Рубль "замер" в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 30 апреля 10:56
Пенсионеры выстроились в очередь в банке. Фото: Страна
В Киеве пенсионеры выстроились в очередь, чтобы получить "коронавирусную" тысячу и оплатить коммуналку 10:55
НБУ разрешил украинцам с 2021 года выбирать банк для выплаты зарплаты 10:54
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
больше новостей
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца 12:59 Документ
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
После скандала заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok