МОЗ использует в борьбе с COVID экспериментальные препараты с серьезной "побочкой", — ВОЗ прислали предупрежде

После того, как Минздрав издал приказ, в котором был утвержден протокол лечения коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения предупредили украинский МОЗ и его главу Максима Степанова про использование при лечении COVID-19 экспериментальных препаратов.

Об этом сообщает "Украинская правда. Жизни" со ссылкой на документы, присланные из ВОЗ.

Там говорится, что в утвержденных МОЗ протоколах протоколе рекомендуют использовать препараты, чья эффективность против COVID-19 не доказана, а сами лекарства имеют серьезные побочные эффекты.

7 апреля ВОЗ направила Максиму Степанову письмо, в котором выразила обеспокоенность украинским протоколом лечения и предупредила об опасностях лечения экспериментальными средствами.

"ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против COVID-19 должно быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований. Упомянутые в протоколе лечения препараты: "Лопинавир" / "Ретинавир", "Хлорохин фосфат", "Гидроксихлорохин", "Рамдесивир" и "Тоцилизумаб" еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований. Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования", — говорится в письме.

Также ВОЗ отмечает, что если проведение рандомизированных клинических исследований невозможно, то лечение пациента должно проводиться в соответствии с протоколом MEURI, который был разработан ВОЗ специально для случаев лечения экспериментальными препаратами.

Этот протокол применяется, когда:

против болезни не существует доказанных препаратов;

невозможно немедленно инициировать клинические исследования;

есть данные, указывающие на эффективность и безопасность лечения, как минимум из исследований, которые проводились в лабораторных условиях или на животных, и использование препарата вне клинических исследований рекомендовали квалифицированные консультационные научные комитеты на основе надежного анализа риска и пользы;

соответствующие органы власти страны, равно как и комитеты по этике одобрили использование этих препаратов;

есть достаточные ресурсы, которые гарантированно минимизируют риски;

пациент предоставил информированное согласие на лечение;

такое лечение мониторится, а результаты документируются и своевременно докладываются большему кругу медицинской и научной общественности.

В ВОЗ рассказали, что недавно прошли консультации по препаратам, среди которых гидроксихлорихин ("Плаквенил") и предупредила, что доказанности эффективности этих препаратов нет. В организации хотят "сделать шаг назад и привлечь группу экспертов, чтобы обработать документы, и рассмотреть целесообразность включения этого препарата в клинических исследованиях".

Тем временем, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что фармкомпания "Дарница" прошла государственную регистрацию на субстанцию ​​гидроксихлорохин — действующего вещества препарата "Плаквенил". Сделано это было уже после получения письма ВОЗ.

Письмо ВОЗ. Фото "Украинская правда. Жизни"

Письмо ВОЗ. Фото "Украинская правда. Жизни"

Письмо ВОЗ. Фото "Украинская правда. Жизни"

Как сообщали Українські Новини, эффективным средством в борьбе с симптомами коронавируса назвали парацетамол.

После этого врачи заявляли об эффективности ибупрофена как жаропонижающего средства.

Противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские аптеки и больницы.

Министерство здравоохранения намерено закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса при помощи дипломатических каналов.

О том, какие лекарства и препараты были протестированы и вероятнее всего, могут излечить от коронавируса, рассказали специалисты.

Министерство здравоохранения получило дополнительно 1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина, который министерство внесло в протокол борьбы с тяжелыми формами COVID-19, 18 апреля.