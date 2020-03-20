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20 марта 2020, пятница, 13:06 416
Медицина 2020-03-20T14:19:01+02:00
Українські Новини
Не парацетамолом единым: ВОЗ разрешила снимать симптомы коронавируса ибупрофеном

Не парацетамолом единым: ВОЗ разрешила снимать симптомы коронавируса ибупрофеном

Ярина Вацяк
Коронавирус, лечение коронавируса, Парацетамол, лекарства от коронавируса, таблетки от коронавируса, ибупрфен

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась от предостережений относительно употребления жаропонижающего и болеутоляющего средства ибупрофен при подозрении на заражение новым коронавирусом, которым в мире уже заразились более 234 тыс. человек, пишет DW.

"На основе имеющейся сегодня информации ВОЗ не отговаривает от приема ибупрофена", - заявила организация в четверг, 19 марта.

Еще двумя днями ранее в ВОЗ советовали скорее принимать парацетамол, а не ибупрофен при самолечении, хотя и указывали на отсутствие исследований, связывали бы этот противовоспалительный препарат с повышенным уровнем смертности при заболеваемости COVID-19.

Как указали в организации 19 марта, эксперты ВОЗ ознакомились с исследованиями, провели консультации с врачами и пришли к выводу, что кроме известных побочных эффектов у определенных групп населения не существует никаких негативных последствий употребления ибупрофена для пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения предупредили, что не существует единого лекарства от коронавируса, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для лечения снижения температуры при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол.

Кроме того, 60-летняя британка рассказала о своем опыте борьбы с коронавирусом с помощью бульона и парацетамола.

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