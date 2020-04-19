Коронавирус в Украине будут лечить тем же препаратом, которым лечили вирус Эбола

Пока количество заболевших COVID-19 в Украине больше 5 тысяч, Министерство здравоохранениянамерено закупить препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса при помощи дипломатических каналов.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Сейчас Министерство здравоохранения занимается тем, чтобы закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину, в том числе при помощи дипломатических каналов", - сказал он.

Степанов отметил, что "Ремдесивир" был включен в протокол лечения больных коронавирусом Минздрава, исходя из опыта других стран.

Согласно протоколу, это лекарство должно применяться при тяжелых и критических состояниях больных.

Данное противовирусное средство производится ведущей американской компанией и ранее применялось от вируса Эбола, хотя не показало хорошего результата.

Как сообщали Українськi Новини, 2 апреля Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

Кроме того, в Минздраве считают, что рост количества заболевших коронавирусом на этой неделе – это следствие посещения церквей и храмов на Вербное воскресенье.