подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 12:30 769
Общество 2020-04-07T12:31:44+03:00
Українські Новини
В Киеве появился "Плаквенил" для лечения коронавируса, - Кличко

В Киеве появился "Плаквенил" для лечения коронавируса, - Кличко

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, коронавирус в Киеве, Плаквенил
Плаквенил. Фото: Tabletki.uatabletki.ua
Плаквенил. Фото: Tabletki.uatabletki.ua

Противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские заведения, которые лечат больных коронавирусом, которым в столице заразились уже 279 человек. Об этом на брифинге сказал мэр Виталий Кличко, передают Українські Новини. 

"Хочу сообщить, что заведения столицы, которые лечат больных коронавирусом уже получили препарат "Плаквенил" - противомалярийное лекарство, которые медики разных стран мира используют сегодня для лечения Covid-19", - сказал он.

"Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое раньше применялось для лечения ВИЧ, а сейчас — при лечении тяжелых и крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции. Именно гидроксихлорохин упоминается в недавно утвержденных МОЗ протоколах, по которым будут лечить коронавирус.

Врачи не рекомендуют принимать его без рецепта врача — у "Плаквенила" много побочных эффектов: от высыпаний и тошноты — до нарушения зрения. В инструкции к препарату даже сказано, что при сильной "побочке" его прием нужно прекратить.

Как сообщали Українські Новини, эффективным средством в борьбе с симптомами коронавируса назвали парацетамол.

После этого врачи заявляли об эффективности ибупрофена как жаропонижающего средства.

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко коронавирус в Киеве Плаквенил

В Украине уже почти полторы тысячи зараженных коронавирусом. Погибли 45 человек
По всему миру коронавирусом заболели более 1,3 млн человек. Данные на 7 апреля
Новости
Власти не могут сказать, кто и сколько платит за регулярные поставки из-за рубежа медгруза 13:07
Полиция Фото: Украинская правда
В Киеве составили почти 600 админпротоколов за нарушение карантина и открыли 13:06
В Южной Корее верующие из-за карантина проводят богослужение на парковке в собственных автомобилях 13:05
Федоров считает реальным провести следующие выборы Президента онлайн 13:00
В Киеве на двухнедельной обсервации находятся 207 человек 12:58
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
Чумак заявил, что результаты переаттестации прокуроров были уничтожены законно 10:17
больше новостей
Гривна продолжает расти в цене. Официальный курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok