В Киеве появился "Плаквенил" для лечения коронавируса, - Кличко

Противомалярийный препарат "Плаквенил" завезли в киевские заведения, которые лечат больных коронавирусом, которым в столице заразились уже 279 человек. Об этом на брифинге сказал мэр Виталий Кличко, передают Українські Новини.

"Хочу сообщить, что заведения столицы, которые лечат больных коронавирусом уже получили препарат "Плаквенил" - противомалярийное лекарство, которые медики разных стран мира используют сегодня для лечения Covid-19", - сказал он.



"Плаквенил" содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое раньше применялось для лечения ВИЧ, а сейчас — при лечении тяжелых и крайне тяжелых форм коронавирусной инфекции. Именно гидроксихлорохин упоминается в недавно утвержденных МОЗ протоколах, по которым будут лечить коронавирус.



Врачи не рекомендуют принимать его без рецепта врача — у "Плаквенила" много побочных эффектов: от высыпаний и тошноты — до нарушения зрения. В инструкции к препарату даже сказано, что при сильной "побочке" его прием нужно прекратить.

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