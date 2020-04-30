У протолок лікування від коронавіруса внесли гепарин

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в протокол лікування коронавіруса COVID-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, в протокол був внесений препарат гепарин у зв'язку з великою кількістю тромбоемболічних ускладнень серед пацієнтів.

"У зв'язку з тим, що ми спостерігаємо при коронавирусной хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень під час перебігу хвороби, що наші фахівці, які складають протокол, звернули увагу на протоколи інших країн... і було прийнято рішення ввести в протокол гепарин", - повідомив Степанов.

Також після того, як Моз видав наказ, в якому був затверджений протокол лікування коронавіруса у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили український МОЗ та його голову Максима Степанова про використання при лікуванні COVID-19 експериментальних препаратів.

Як повідомляли Українські Новини, ефективним засобом у боротьбі з симптомами коронавіруса назвали парацетамол.

Після цього лікарі заявляли про ефективність ібупрофену як жарознижуючий засіб.

Протималярійний препарат "Плаквеніл" завезли в київські аптеки та лікарні.

Міністерство охорони здоров'я має намір закупити препарат "Ремдесивир" для лікування коронавіруса за допомогою дипломатичних каналів.