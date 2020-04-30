підписатися на розсилку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 квітня 2020, четвер, 09:29 13
Суспільство 2020-04-30T10:15:02+03:00
Українські Новини
У протолок лікування від коронавіруса внесли гепарин

У протолок лікування від коронавіруса внесли гепарин

Ольга Фандорина
Лікування, Коронавірус, протокол лікування коронавірусу, Лікування від коронавіруса
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в протокол лікування коронавіруса COVID-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, в протокол був внесений препарат гепарин у зв'язку з великою кількістю тромбоемболічних ускладнень серед пацієнтів.

"У зв'язку з тим, що ми спостерігаємо при коронавирусной хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень під час перебігу хвороби, що наші фахівці, які складають протокол, звернули увагу на протоколи інших країн... і було прийнято рішення ввести в протокол гепарин", - повідомив Степанов.

Також після того, як Моз видав наказ, в якому був затверджений протокол лікування коронавіруса у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили український МОЗ та його голову Максима Степанова про використання при лікуванні COVID-19 експериментальних препаратів.

Як повідомляли Українські Новини, ефективним засобом у боротьбі з симптомами коронавіруса назвали парацетамол.

Після цього лікарі заявляли про ефективність ібупрофену як жарознижуючий засіб.

Протималярійний препарат "Плаквеніл" завезли в київські аптеки та лікарні.

Міністерство охорони здоров'я має намір закупити препарат "Ремдесивир" для лікування коронавіруса за допомогою дипломатичних каналів.

Більше новин про: Лікування Коронавірус протокол лікування коронавірусу Лікування від коронавіруса

В Україні третій день поспіль зростає кількість но...
У двох китайських лікарів, які хворіють на коронав...
Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло вже тижден...
У МОЗ розповіли, якими ліками будуть рятувати хвор...
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
В Україні 50-й день карантину: скільки залишилося до його закінчення
Новини
Пенсіонери вишикувалися в чергу в банку. Фото: Країна
У Києві пенсіонери вишикувалися в чергу, щоб отримати "коронавірусну" тисячу і оплатити комуналку 11:07
НБУ дозволив українцям з 2021 року вибирати банк для виплати зарплати 10:53
Януковича викликають у ДБР для проведення слідчих дій 10:39
ЗМІ розбиралися, кому вигідні негативні коментарі про призначення нового голови ДПС України Любченка 10:36
ФДМУ незаконно змінює керівництво "Хмельницькобленерго", - менеджмент компанії 10:19
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
більше новин
Сезонні роботи за кордоном для українців: Кабмін буде видавати дозволи окремо на кожен запит 18:49
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця 12:59
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
більше новин
Після скандалу заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів у Лондон
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok