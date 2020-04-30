В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом

По состоянию на 50-й день карантина в Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось до 10406 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 417 случаев;

Волынская область - 280 случаев;

Днепропетровская область - 347 случаев;

Донецкая область - 68 случаев;

Житомирская область - 374 случая;

Закарпатская область - 419 случаев;

Запорожская область - 243 случая;

Ивано-Франковская область - 862 случая;

Кировоградская область - 391 случай;

г. Киев - 1401 случай;

Киевская область - 664 случая;

Львовская область - 430 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 277 случаев;

Полтавская область - 203 случая;

Ровенская область - 637 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 779 случаев;

Харьковская область - 249 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 82 случая;

Черновицкая область - 1571 случай;

Черкасская область - 290 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Карта коронавируса в Украине

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 50-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая.

Тем временем в Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков.

Также в еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса.