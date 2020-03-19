Во многих аптеках Киева раскупили парацетамол

В то время, как в ВОЗ рекомендовали вместо ибупрофена принимать парацетамол при наличии симптомов коронавируса, в части аптек Киева отсутствует парацетамол - лекарственное средство, оказывающее жаропонижающее действие.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптек, передают Українськi Новини.



Например, в аптеках сети "Мед-Сервис" парацетамола нет в продаже.

В аптеках "Доброго дня" (по ул. Саксаганского, а также на Оболони и Виноградаре) и "Виталюкс" (по ул. Шолом-Алейхема) в продаже есть только парацетамол для детей; средняя цена препарата по обеим сетям – 16 гривен.



В аптеке "НЦ" есть только парацетамол-сироп и парацетамол-суспензия стоимостью 28 гривен; препарат есть в аптеке по ул. Иорданской или же возможен вывоз со склада.



По состоянию на 12:00, в аптеке "Бажаємо здоров'я" парацетамол есть в продаже как в таблетках, так и в формате сиропа; цена, в зависимости от дозировки и формата препарата, варьируется от 10 до 38 гривен.



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