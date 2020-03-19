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19 марта 2020, четверг, 14:03 333
Общество 2020-03-19T15:23:08+02:00
Українські Новини
Во многих аптеках Киева раскупили парацетамол

Во многих аптеках Киева раскупили парацетамол

Валерия Драгомирова
Киев, Аптеки, Коронавирус, Парацетамол
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

В то время, как в ВОЗ рекомендовали вместо ибупрофена принимать парацетамол при наличии симптомов коронавируса, в части аптек Киева отсутствует парацетамол - лекарственное средство, оказывающее жаропонижающее действие.

Об этом Українським Новинам сообщили представители ряда киевских аптек, передают Українськi Новини.

Например, в аптеках сети "Мед-Сервис" парацетамола нет в продаже.
В аптеках "Доброго дня" (по ул. Саксаганского, а также на Оболони и Виноградаре) и "Виталюкс" (по ул. Шолом-Алейхема) в продаже есть только парацетамол для детей; средняя цена препарата по обеим сетям – 16 гривен.

В аптеке "НЦ" есть только парацетамол-сироп и парацетамол-суспензия стоимостью 28 гривен; препарат есть в аптеке по ул. Иорданской или же возможен вывоз со склада.

По состоянию на 12:00, в аптеке "Бажаємо здоров'я" парацетамол есть в продаже как в таблетках, так и в формате сиропа; цена, в зависимости от дозировки и формата препарата, варьируется от 10 до 38 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в части киевских аптечных сетей отсутствуют медицинские маски и антисептики.

Кроме того, симптомы коронавируса и что делать при подозрении

Ранее Минздрав Франции подтвердил пагубное влияние ибупрофена на здоровье при условии заболевания коронавирусом. 

Тем временем как сделать защитную маску своими руками

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