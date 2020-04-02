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02 апреля 2020, четверг, 18:41 103 Документ
Медицина 2020-04-02T18:49:54+03:00
Українські Новини
Минздав ввел единый протокол лечения больных COVID-19

Минздав ввел единый протокол лечения больных COVID-19

Ярина Вацяк
Больницы, Коронавирус, Covid-19, лечение коронавируса, протокол лечения коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19 в то время, как в Украине количество зараженных коронавирусом достигло 804 человек.

Соответствующий документ инициирован министром здравоохранения Максимом Степановым и подготовлен за два дня его работы на посту главы ведомства, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран ", - заявил Максим Степанов.

Протокол предназначен для всех медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью. Его цель - установить четкий алгоритм назначения и применения лекарственных средств для лечения групп пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью (COVID-19) при среднетяжелом, тяжелом и критическом ее течения.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав назвал причины 20 летальных случаев от коронавируса.

Тем временем, в мире количество инфицированных коронавирусом приближается к миллиону.

 

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