Нацполиция будет работать в усиленном режиме на майские праздники

Национальная полиция будет работать в усиленном режиме на майские праздники. Об этом Українським Новинам сообщили в Нацполиции.

"Мы с начала режима карантина в усиленном режиме. На майские также в таком же режиме", - сказали в ведомстве.

Других особенностей по несению службы не предполагается.

При этом, в Нацполиции не уточнили, какое количество полицейских будет привлечено к обеспечению правопорядка на майские праздники.

Как сообщали Українськi Новини, 75% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", планируют быть дома на майские праздники.

Ранее сообщалось о том, что полиция не составляла административные протоколы, в том числе о нарушении правил карантина, который продлили до 11 мая, в отношении предпринимателей, которые пикетировали Кабинет Министров. Они требовали ослабить карантин и дать возможность им работать с 1 мая.

Также Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов за нарушения Украинской православной церковью (в каноническом единстве с Московским патриархатом) карантинных ограничений на Пасху.