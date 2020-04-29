Нацполиция будет работать в усиленном режиме на майские праздники

Национальная полиция будет работать в усиленном режиме на майские праздники. Об этом Українським Новинам сообщили в Нацполиции. "Мы с начала режима карантина в усиленном режиме. На майские также в таком же режиме", - сказали в ведомстве. Других особенностей по несению службы не предполагается. При этом, в Нацполиции не уточнили, какое количество полицейских будет привлечено к обеспечению правопорядка на майские праздники. Как сообщали Українськi Новини, 75% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", планируют быть дома на майские праздники. Ранее сообщалось о том, что полиция не составляла административные протоколы, в том числе о нарушении правил карантина, который продлили до 11 мая, в отношении предпринимателей, которые пикетировали Кабинет Министров. Они требовали ослабить карантин и дать возможность им работать с 1 мая. Также Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов за нарушения Украинской православной церковью (в каноническом единстве с Московским патриархатом) карантинных ограничений на Пасху.