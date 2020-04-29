Сегодня Кабмин проведет заседание, на котором рассмотрит открытие рынков с 1 мая

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 29 апреля, на котором рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков в Украине с 1 мая, до окончания карантина.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер, однако позже заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о массовых нарушениях в работе открытых рынков.

Тем временем мэр Ивано-Франковска Марцинкив хочет разрешить работу рынков и магазинов

Также Струневич заявил, что "Слуги народа" предлагают Кабмину ослабить карантин в областях с низким количеством заболеваний.

Ранее Кабмин выделил почти 2 млн гривен на противоаварийные работы в Офисе Президента.