Сегодня Кабмин проведет заседание, на котором рассмотрит открытие рынков с 1 мая

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 29 апреля, на котором рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков в Украине с 1 мая, до окончания карантина. Об этом свидетельствует повестка дня заседания на сайте правительства, передают Українськi Новини. Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции. Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер, однако позже заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о массовых нарушениях в работе открытых рынков. Тем временем мэр Ивано-Франковска Марцинкив хочет разрешить работу рынков и магазинов Также Струневич заявил, что "Слуги народа" предлагают Кабмину ослабить карантин в областях с низким количеством заболеваний. Ранее Кабмин выделил почти 2 млн гривен на противоаварийные работы в Офисе Президента.