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29 апреля 2020, среда, 11:27 250
Кабмин 2020-04-29T11:36:32+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет заседание, на котором рассмотрит открытие рынков с 1 мая

Сегодня Кабмин проведет заседание, на котором рассмотрит открытие рынков с 1 мая

Анна Рудык
Кабмин, Заседание, Заседание правительства, Заседание Кабмина, Открытие рынков
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 29 апреля, на котором рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков в Украине с 1 мая, до окончания карантина.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер, однако позже заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о массовых нарушениях в работе открытых рынков.

Тем временем мэр Ивано-Франковска Марцинкив хочет разрешить работу рынков и магазинов

Также Струневич заявил, что "Слуги народа" предлагают Кабмину ослабить карантин в областях с низким количеством заболеваний.

Ранее Кабмин выделил почти 2 млн гривен на противоаварийные работы в Офисе Президента.

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