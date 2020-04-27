Мэр Ивано-Франковска Марцинкив хочет разрешить работу рынков и магазинов

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, как и мэр Львова Садовый, считает, что стоит пересмотреть ограничительные меры на время карантина и разрешить работу магазинов и продуктовых рынков.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Считаю, что сегодня принятые решения, постановления Кабинета Министров, стоит пересматривать: разрешать работать хотя бы продуктовым рынкам, магазинчикам, то есть малому и среднему бизнесу. Еще раз обращаюсь к правительству и Президенту: все-таки уже время пересмотреть требования и разрешить части бизнеса работать", - сказал он.

Марцинкив уверен, что от этого зависит жизнедеятельность страны.

"Я не вижу никаких предостережений, чтобы, например, с соблюдением условий работал продуктовый рынок, работали малый и средний бизнес с соблюдением социальной дистанции и соответствующих требований. Поэтому ожидаем этих шагов и ожидаем возвращения максимально к жизни", - сказал мэр.

В Украине у 9 009 лиц диагностирована коронавирусная инфекция, из в Ивано-Франковской области - 761.

Как сообщали Українськi Новини, Садовый хочет открыть продуктовые рынки во Львове.

Ранее в Херсонской области фермеры заблокировали международную трассу из-за закрытых рынков.