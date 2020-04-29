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29 апреля 2020, среда, 09:00 10
Общество 2020-04-29T09:01:07+03:00
Українські Новини
Украина 49-й день на карантине: до окончания осталось меньше двух недель

Украина 49-й день на карантине: до окончания осталось меньше двух недель

Анна Рудык
Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Киеве, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Сегодня начался 49-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 11 мая.

На заседании Кабмина 22 апреля было принято решение о продлении карантина до 11 мая.

До этой даты осталось 12 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведения перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Карантин в Украине отменят – когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в Черновцах уже начали работать продуктовые рынки.

Также мы писали, как начнут ослаблять карантин в Киеве.

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