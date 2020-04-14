Из-за "сумасшедших" нарушений рынкам запретили работать на карантине

Из-за многочисленных санитарных нарушения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отменит действие постановления, которое разрешало работать некоторым продовольственным рынкам на карантине. Об этом он заявил в ходе политического ток-шоу "Свобода слова на телеканале ICTV", передают Українськi Новини.

"Факты, которые были выявлены в течение действия этого постановления, и злоупотребления органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях, хотя там было четко прописано, когда мы можем открывать, как руководство рынка должно обеспечить посетителей и работников рынка средствами индивидуальной защиты, - мы имеем сумасшедшие нарушения. С завтрашнего дня мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу, и мы не будем в этом работать, здравого смысла нет", - сообщил Ляшко

По его словам, решение о разрешении работы продуктовых рынков в период карантина было принято с целью стабилизации ценовой ситуации и повышения доступности продуктов питания для потребителей.

Как сообщали Українськi Новини, оштрафованный за несоблюдение карантина директор рынка в Запорожье заболел COVID-19.

А Киев не открывал рынки во время карантина.