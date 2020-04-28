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28 апреля 2020, вторник, 12:40 1097
Кабмин 2020-04-28T12:53:17+03:00
Українські Новини
Кабмин выделил почти 2 млн гривен на противоаварийные работы в Офисе Президента

Кабмин выделил почти 2 млн гривен на противоаварийные работы в Офисе Президента

Анна Рудык
Кабмин, Ремонт, Банковая, Офис президента
Офис Президента Украины. Фото: president.gov.ua
Офис Президента Украины. Фото: president.gov.ua

Кабинет Министров выделил Государственному управлению делами 1,741 млн гривен на противоаварийные работы в Офисе Президента по улице Банковой, 11 в Киеве.

Об этом говорится в распоряжении № 460 от 22 апреля, передают Українськi Новини.

Министерству финансов поручено выделить указанную сумму за счет средств резервного фонда госбюджета.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Кабмин отложил принятие решения о выделении 1,7 млн гривен на противоаварийные работы в Офисе Президента.

Так, 1 апреля сначала правительство приняло решение о выделении этих средств по упрощенной процедуре без обсуждения, однако позже премьер-министр Денис Шмыгаль попросил отложить принятие этого решения, так как он не получил доказательств потребности в выделении этих средств.

Тем временем Киевский крематорий готовится уйти на ремонт в разгар пандемии коронавируса.

Ранее Рада выделила 2,6 млрд гривен на финансирование Минспорта.

Кроме того, Рада "урезала" финансирование Минобразования почти на 2 млрд гривен.

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