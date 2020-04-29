Сьогодні Кабмін проведе засідання, на якому розгляне відкриття ринків з 1 травня

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 29 квітня, на якому розгляне питання відкриття продовольчих ринків в Україні з 1 травня, до закінчення карантину.

Про це свідчить порядок денний засідання на сайті уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило роботу продуктових ринків у період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів, проте пізніше заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про масові порушення в роботі відкритих ринків.

Тим часом мер Івано-Франківська Марцінків хоче дозволити роботу ринків і магазинів.

Також Струневич заявив, що "Слуги народу" пропонують Кабміну послабити карантин в областях з низькою кількістю захворювань.

Раніше Кабмін виділив майже 2 млн гривень на протиаварійні роботи в Офісі Президента.