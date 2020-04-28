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28 апреля 2020, вторник, 14:49 868
Верховная Рада и партии 2020-04-28T14:49:01+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" предлагают Кабмину ослабить карантин в областях с низким количеством заболеваний, - Струневич

"Слуги народа" предлагают Кабмину ослабить карантин в областях с низким количеством заболеваний, - Струневич

Ирина Дорофейчук
Кабмин, Парламент, Депутаты, Карантин, Обращение, Пандемия, Коронавирус, Слуга народа
Вадим Струневич. Фото: Facebook
Вадим Струневич. Фото: Facebook

Депутаты фракции "Слуга народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин в тех регионах, где распространение коронавирусной болезни происходит относительно медленно. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель председателя этой фракции Вадим Струневич.

"Эпидемия коронавируса повлечет за собой экономический и трудовой кризис не только в Украине, но и в мире. Поэтому уже сейчас важно приложить максимальные усилия и начать действовать, чтобы снизить влияние пандемии на жизнь людей", - отметил политик.

Он также подчеркнул, что количество инфицированных в различных областях существенно отличается. Так, например, в Киеве больных по состоянию на 28 апреля - 1298 человек, а в Херсонской лишь 88 случаев.

"Я также подписал этот документ, и считаю, что так как большинство населения осталось без средств к существованию и без фактического места работы - это будет правильный шаг для начала", - подытожил Струневич.

Инициатором обращения к премьер-министру выступил народный депутат от "Слуги народа" Павел Павлиш. Предложение поддержали и поставили электронную подпись под документом почти 60 нардепов.

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