Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев

С 1 мая начнется индексация пенсий, а 11 мая должен закончиться карантин, который ввел Кабмин еще с 12 марта. О том, что еще нового ждать украинцам, расскажут Українські Новини.

С 1 мая при движении за городом водителям не нужно включать ближний свет

В соответствии с нормами Правил дорожного движения, требование включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов независимо от времени суток необходимо выполнять только с 1 октября по 1 мая.

Согласно нормам ПДД, вне зависимости от времени года ближний свет должен быть включен: в колоннах транспортных средств, в сопровождающих колоннах, на автобусах (микроавтобусах), которые осуществляют перевозку организованных групп детей, на тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средствах и транспортных средствах, которые перевозят опасные грузы; на транспортном средстве, которое буксируют; в туннелях.



С 1 мая начнется индексация пенсий



"Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это - 1 мая. Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11", - говорится в сообщении ПФУ.



Продуктовые рынки могут открыть с 1 мая



Президент Владимир Зеленский выступает за открытие продуктовых рынков с 1 мая.

"Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу", - сказал Зеленский.

Однако он отметил, что только при условии соблюдения всех правил безопасности.



11 мая должен закончиться карантин



Кабинет Министров ввел с 12 марта карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Согласно представленному Кабинетом Министров 5-этапному плану выхода из карантина, первый этап выхода из карантина будет введен, когда в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших будет неизменным или удерживаться в пределах 5%.



17 мая истекает 3-х летний срок блокировки в Украине "Одноклассников", "ВКонтакте" и mail.ru

17 мая 2017 года Президент Петр Порошенко ввел санкции в отношении российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group.

Такие ограничительные меры одобрил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Указ предписывает украинским интернет-провайдерам блокировать многие популярные российские интернет-ресурсы.

В их числе — сервисы "Яндекса" и Mail.ru, соцсеть "ВКонтакте", соцсеть "Одноклассники". Эти санкции вводятся на три года.

Блокировку для "Яндекса" продлили на три года еще в 2019 году.



Однако Баканов хочет заблокировать "Вконтакте" и "Одноклассники" как при Порошенко.

Видеофиксация нарушений ПДД отложена

С 1 мая на дорогах должны были заработать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, но МВД отстрочило запуск системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

Как сообщали Українські Новини, в мае украинцев всего ждет 12 выходных дней.