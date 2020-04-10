Баканов хочет заблокировать "Вконтакте" и "Одноклассники" как при Порошенко

Служба безопасности Украины настаиваетна продлении санкций против российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Такое предложение внес в СНБО глава СБУ Иван Баканов, сообщается на сайте СБУ.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - считает Баканов.

Киберспециалисты СБУ проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось в три раза, что значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб. Как отмечается в сообщении, с начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года завершается срок блокировки популярных российских интернет-ресурсов, в числе которых сервисы "Яндекса" и Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники", в отношении которых вводились санкции экс-президентом Петром Порошенко сроком на три года.

По указу бывшего президента Петра Порошенко Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".



Ранее Зеленский заявил, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно.



Также запрещенные российские ресурсы "ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 по посещаемости украинцами в июне 2017 года.



Кроме того, сайты "Яндекс" и "Одноклассники" вошли в топ-10 по Украине в январе 2019.



Тем временем, эксперт рассказал, как обойти блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников".