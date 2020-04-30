Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців

З 1 травня почнеться індексація пенсій, а 11 травня має закінчитися карантин, який ввів Кабмін ще з 12 березня. Про те, що ще нового чекати українцям, розкажуть Українські Новини.

З 1 травня під час руху за містом водіям не потрібно включати ближнє світло

Відповідно до норм Правил дорожнього руху, вимога включати денні ходові вогні або ближнє світло фар за межами населених пунктів незалежно від часу доби необхідно виконувати тільки з 1 жовтня по 1 травня.

Згідно з нормами ПДР, незалежно від пори року ближнє світло повинно бути включеним: в колонах транспортних засобів, в супроводжуючих колонах, на автобусах (мікроавтобусах), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, на великовагових, великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі; на транспортному засобі, що буксує; в тунелях.

З 1 травня почнеться індексація пенсій



"Постановою визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це - 1 травня. Перерахунок пенсій буде проводитися із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11", - йдеться в повідомленні ПФУ.

Продуктові ринки можуть відкрити з 1 травня



Президент Володимир Зеленський виступає за відкриття продуктових ринків з 1 травня.

"Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже в цю п'ятницю ринки зможуть відновити роботу", - сказав Зеленський.

Однак він зазначив, що тільки за умови дотримання всіх правил безпеки.

11 травня має закінчитися карантин

Кабінет Міністрів ввів з 12 березня карантин через епідемію коронавіруса COVID-19. Відповідно до представленого Кабінетом Міністрів 5-етапного плану виходу з карантину, перший етап виходу з карантину буде введений, коли протягом 10 днів поспіль співвідношення зафіксованих випадків захворювання коронавірусів серед всіх хворих буде незмінним або утримуватися в межах 5%.

17 травня закінчується 3-х річний термін блокування в Україні "Однокласників", "ВКонтакте" і mail.ru

17 травня 2017 року Президент Петро Порошенко ввів санкції щодо російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group.

Такі обмежувальні заходи схвалила Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України. Указ приписує українським інтернет-провайдерам блокувати багато популярні російські інтернет-ресурси.

У їх числі - сервіси "Яндекса" і Mail.ru, соцмережа "ВКонтакте", соцмережа "Однокласники". Ці санкції вводяться на три роки.

Блокування для "Яндекса" продовжили на три роки ще в 2019 році.

Однак Баканов хоче заблокувати "Вконтакте" і "Однокласники" як за Порошенка.

Відеофіксація порушень ПДР відкладена

З 1 травня на дорогах повинні були запрацювати камери автоматичної фіксації порушень ПДР, але МВС відстрочити запуск системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину.

Як повідомляли Українські Новини, в травні українців всього чекає 12 вихідних днів.