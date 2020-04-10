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10 апреля 2020, пятница, 06:00 2239 Инфографика
Финансы 2020-04-10T06:00:01+03:00
Українські Новини
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии

Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии

Валерия Драгомирова
Кабмин, Пенсии, Пенсионеры, ПФУ, индексация пенсий, Выплаты пенсионерам
Пенсии начнут индексировать в мае
Пенсии начнут индексировать в мае

Несмотря на то, что пенсии не проиндексировали 1 марта, индексация начнется с 1 мая. Кабинет Министров принял постановление № 251, которое регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook, передают Українські Новини. 

"Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это - 1 мая. Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11", - говорится в сообщении.

В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Отмечается, что выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена домой "Укрпочтой".

Пенсии проиндексируют в мае 2020 года. Инфографика: ПФУПенсии проиндексируют в мае 2020 года. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд. 

Кроме того, замглавы Офиса президента Ковалив рассказала, за счет чего будет проведена индексация пенсий.

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