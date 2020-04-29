МИД возвращает крепостное право, Зеленский разрешает торговать землей

Зеленский подписал закон о рынке земли. Тепер пашня станет товаром. С 1 июля любой гражданин Украины сможет купить или продать землю сельхозназначения. Это большой шаг вперед – земля станет таким же активом как недвижимость или другое имущество. А Украина покинет последнюю пятерку стран мира, где это было невозможно сделать.

МИД решил вернуть крепостное право – не пускает заробитчанин за границу заработать свою копейку. Мол, карантин и навезут домой заразы. В Европе как раз готовятся к скорому сбору урожая и даже готовы прислать за нашими чартеры. Но запреты в Украине не так строги, как об этом заявляют власти. Министр МИД пообещал рассматривать запрос каждой страны отдельно. То есть все равны, но некоторые равнее. Очевидно, Кулеба забыл, что на заработках украинских заробитчан в том числе держится стабильность украинской гривны. Они переводят в Украину каждый год около $13 млрд. Это приблизительно стоимость половины всего урожая украинского агросектора – главной статьи экспорта. Какой будет курс гривны если заробитчанам запретят работать за границей?

Кличко рассказал как будет отменять карантин. Готов открыть магазины одежды, салоны красоты и даже уличную еду уже с 12 мая. Единственное условие – если не будет резкого увеличения количества больных.

Так этого увеличения уже нет. Как минимум 4 дня в Украине снижается ежедневное количество заболевших. За прошедшие сутки коронавирусом заболел 401 человек. Вот график.

Опасность коронавируса, мне кажется, сильно преувеличена.

За все время карантина вирус забрал жизни 239 человек. Это по 5 человек в день. Смертность от туберкулеза, по данным Госстата, в 2 раза выше. От него умирают по 10 человек в день. Ежедневно 11 человек гибнут в ДТП, 14 человек кончают жизнь самоубийством. Наиболее же частой причиной смерти украинцев остается ишемическая болезнь сердца (ИБС). Ежедневно от нее умирают 787 украинцев. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что в этот раздел статистики обычно включают всех умерших по "естественным причинам" и от старости. 222 человека в день умирают от рака.

Обратите внимание, рак забирает в 40 раз больше жизней, чем коронавирус. Может, мы не того боимся?

В карантин власти решились проиндексировать пенсии. Сделают это в мае, а не в марте, как были должны по закону. Пенсии поднимут трем из четырех пенсионеров. Повышение будет небольшим – в среднем добавят по 260 грн.

До конца апреля будет тепло и сухо, а на первомай обещают грозы.

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