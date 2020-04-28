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28 апреля 2020, вторник, 06:00 38 Карта
Жизнь 2020-04-28T06:00:01+03:00
Українські Новини
В Украину идет рекордная жара с сильными грозами: синоптик предупредила о погодных аномалиях

В Украину идет рекордная жара с сильными грозами: синоптик предупредила о погодных аномалиях

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Жара, грозы, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Прогноз погоды в Украине, Погода весной, погода в апреле

В то время, как ночью в Украине все еще наблюдаются заморозки, погода в Украине в эту среду будет одной из самых жарких в Европе. Киев и Украина потихоньку начинают нагреваться.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко  в Facebook.

Погода в Украине во вторник 28 апреля обещает +14-18 градусов днем. Теплее всего будет на западе – до +15-20 градусов. Ближайшая ночь еще будет холодной – около +2-8 градусов, на севере и северо-востоке даже возможны последние в ближайшем синоптическом будущем заморозки.

Осадки маловероятны. Ветер юго-западный, 5-12 м/с.

Погода в Киеве 28 апреля будет умеренно теплой – до +17-18 градусов. Умеренный юго-западный ветер и мало перспектив для дождей.

Прогноз погоды на среду 29 апреля обещает украинцам до +20 +24 градусов. "В среду в столице уже врежет до +22 градусов, а завершится апрель в Киеве грозовым дождем", – прогнозирует Диденко.

"Можно мыть окна, кто еще не успел, погулять по возможности на улице, вокруг магазина или дальше, перед грозами во второй половине недели держать вблизи таблетки от головы, поискать интернет-советы парикмахеров, потому что скоро мы все равно все выйдем на улицы", - советует синоптик. 

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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