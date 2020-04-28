В Украине 9,4 тыс. случаев коронавируса, погибли почти 240 человек

В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, которым в мире заразились более 3 млн, за сутки 401 новый случай. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 406 случаев; Волынская область - 260 случаев; Днепропетровская область - 318 случаев; Донецкая область - 52 случая; Житомирская область - 354 случая; Закарпатская область - 387 случаев; Запорожская область - 208 случаев; Ивано-Франковская область - 783 случая; Кировоградская область - 356 случаев; г. Киев - 1298 случаев; Киевская область - 604 случая; Львовская область - 371 случай; Луганская область - 32 случая; Николаевская область - 116 случаев; Одесская область - 248 случаев; Полтавская область - 180 случаев; Ровенская область - 553 случая; Сумская область - 95 случаев; Тернопольская область - 664 случая; Харьковская область - 221 случай; Херсонская область - 88 случаев; Хмельницкая область - 72 случая; Черновицкая область - 1429 случаев; Черкасская область - 276 случаев; Черниговская область - 39 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек. Также рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки. Согласно статистике Госстата до объявления карантина в январе-феврале среднесуточная летальность составляла 1679 человек из них - 1142 человека от сердечно-сосудистых заболеваний, 222 человека от рака и 10,5 человек от ДТП.