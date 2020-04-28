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28 апреля 2020, вторник, 09:23 202 Карта
Общество 2020-04-28T10:03:13+03:00
Українські Новини
В Украине 9,4 тыс. случаев коронавируса, погибли почти 240 человек

В Украине 9,4 тыс. случаев коронавируса, погибли почти 240 человек

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, которым в мире заразились более 3 млн, за сутки 401 новый случай. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 406 случаев;
  • Волынская область - 260 случаев;
  • Днепропетровская область - 318 случаев;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 354 случая;
  • Закарпатская область - 387 случаев;
  • Запорожская область - 208 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 783 случая;
  • Кировоградская область - 356 случаев;
  • г. Киев - 1298 случаев;
  • Киевская область - 604 случая;
  • Львовская область - 371 случай;
  • Луганская область - 32 случая;
  • Николаевская область - 116 случаев;
  • Одесская область - 248 случаев;
  • Полтавская область - 180 случаев;
  • Ровенская область - 553 случая;
  • Сумская область - 95 случаев;
  • Тернопольская область - 664 случая;
  • Харьковская область - 221 случай;
  • Херсонская область - 88 случаев;
  • Хмельницкая область - 72 случая;
  • Черновицкая область - 1429 случаев;
  • Черкасская область - 276 случаев;
  • Черниговская область - 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.

Также рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки.

Согласно статистике Госстата до объявления карантина в январе-феврале среднесуточная летальность составляла 1679 человек из них - 1142 человека от сердечно-сосудистых заболеваний, 222 человека от рака и 10,5 человек от ДТП.

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