В Украине 9,4 тыс. случаев коронавируса, погибли почти 240 человек

В Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, которым в мире заразились более 3 млн, за сутки 401 новый случай. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 406 случаев;

Волынская область - 260 случаев;

Днепропетровская область - 318 случаев;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 354 случая;

Закарпатская область - 387 случаев;

Запорожская область - 208 случаев;

Ивано-Франковская область - 783 случая;

Кировоградская область - 356 случаев;

г. Киев - 1298 случаев;

Киевская область - 604 случая;

Львовская область - 371 случай;

Луганская область - 32 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 248 случаев;

Полтавская область - 180 случаев;

Ровенская область - 553 случая;

Сумская область - 95 случаев;

Тернопольская область - 664 случая;

Харьковская область - 221 случай;

Херсонская область - 88 случаев;

Хмельницкая область - 72 случая;

Черновицкая область - 1429 случаев;

Черкасская область - 276 случаев;

Черниговская область - 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020 в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.

Также рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки.

Согласно статистике Госстата до объявления карантина в январе-феврале среднесуточная летальность составляла 1679 человек из них - 1142 человека от сердечно-сосудистых заболеваний, 222 человека от рака и 10,5 человек от ДТП.