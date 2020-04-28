Откроются непродовольственные магазины и парикмахерские. Как начнут ослаблять карантин в Киеве

Киев подготовил план первого этапа ослабления ограничительных мер в столице. Его анонсировал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга во вторник, 28 апреля.

По словам Кличко, это не план полного снятия карантина, а только план его ослабления. Если за одну или две недели после введения первого этапа смягчения ограничительных мер не будет устойчивой динамики снижения заболеваемости, то столица не перейдет ко второму этапу.

Первый этап ослаблений в Киеве начнется, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных.

На первом этапе в Киеве разрешат работу:

Непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения. И с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Парикмахерские и салоны красоты, но только по предварительной записи. Не более одного клиента на каждую услугу одновременно. С требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента. Кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос. С требованием санитарной обработки помещения дважды в день. Также будет разрешена работа временных сооружений (ларьков). С запретом потребления пищи и напитков на месте. Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). С соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров. И не более 1 клиента на 10 квадтратних метров. Адвокатские и нотариальные бюро, работа аудиторов. Тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

Также он уточнил, что крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют.

"Во всех учреждениях и на предприятиях обязательно термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности. Если клиент без маски - его или не впускают в помещение, или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской", - добавил Виталий Кличко.

Кроме того, на первом этапе откроют для посещения столичные парки и скверы. Их можно будет посещать группами не более двух человек. Или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Также смогут работать автокинотеатры.

"Мы надеемся, что правительство на этой неделе внесет рынки в перечень объектов, которым позволят работать. И определит регламент их работы", - отметил мэр столицы.

Он также подчеркнул, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся школы и сады, детские и спортивные площадки. Прибрежные зоны отдыха. Ослабление ограничений по их посещения будет следующим этапом.

"Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительства пообещали восстановить в первую очередь", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что в публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках. И напомнил работодателям, что в Киеве продолжает действовать норма об обязательном закрытии на каратин учреждений и предприятий, на которых будет обнаружен очаг заболевания коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав утвердил ряд правил, по которым должны будут работать рынки в карантин.

Также Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет выходить из карантина в пять этапов.