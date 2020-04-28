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28 апреля 2020, вторник, 19:01 388
Общество 2020-04-28T19:06:49+03:00
Українські Новини
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты

В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты

Ярина Вацяк
Пенсия, Минсоцполитики, Повышение пенсий, индексация пенсий, пенсия в Украине
Пенсия
Пенсия

Министерство социальной политики в мае намерено выплатить проиндексированные на 11% пенсии 8,4 млн человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"В мае 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы на 11% размеры пенсий", - говорится в нем.

Указано, что министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что в сложных условиях карантина правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий.

Также до 2,1 тыс. гривен повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет - у мужчин.

Лазебная подчеркнула, что размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен.

Указано, что соответствующие повышения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №251 от 1 апреля "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году".

Средства на выплату повышенных пенсий предусмотрены в принятых 13 апреля изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу".

Также стало известно, что пенсионерам могут урезают пенсии из-за подработок.

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В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты
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