Сезонные работы за границей для украинцев: Кабмин будет выдавать разрешения отдельно на каждый запрос

Кабинет Министров будет принимать решение об отправке украинцев на сезонные работы за границу исходя из эпидемиологической ситуации в запрашивающей стране в то время, как в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Об этом говорится в совместном комментарии Министерства иностранных дел и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"Действительно, обращения есть. Но правительство Украины руководствуется прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвержение опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Указывается, что в Европе сейчас острая нехватка сезонных работников, которыми являлись в основном украинские граждане.

По словам замминистра экономики Юлии Свириденко, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Нидерланды и Швейцария запретили въезд для иностранцев.

"...из-за международных карантинных ограничений и закрытых границ некоторые украинцы не имеют возможности ехать на заработки в соседние страны. Нам всем необходимо переждать это непростое время дома и не подвергать опасности себя и окружающих", - сказала она.

В то же время есть страны, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих.

Указывается, что правительство готово рассматривать каждый такой запрос, но принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий.

"Власти принимающей стороны в лице работодателя должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу.

Тем временем, Шмыгаль заявил, что в ближайшее время появится много рабочих мест с зарплатой до 8 тыс. гривен.