На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца

На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 22

Коронавирус в Украине пока остается значительно более редкой причиной смертей, чем обычный грипп, алкогольные отравления или самоубийства, и ничтожно малой цифрой по сравнению со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний либо рака. К такому выводу приходишь, сопоставляя статистику смертности от COVID-19 с официальными данными Госкомстата по смертности от других причин.

Так, за период с 13 марта по 28 апреля 2020 года (46 дней) в Украине зарегистрировано 239 смертей, причиной которых назван COVID-19. Средняя смертность за этот период составила порядка 5 человек в день. Правда, в период по 1 апреля регистрировались только единичные случаи смертности, а пиковыми оказались 19-22 апреля, когда ежедневно фиксировались по 10-13 смертей.

В то же время, согласно опубликованной Государственным комитетом статистики Украины данным за январь-февраль 2020 года (60 дней), смертность от гриппа и пневмонии оказалась в четыре раза выше и составила 1326 случаев, или в среднем 22 случая в день.

В среднем, 10 человек в день умирают от туберкулеза. Столько же - от болезней, вызванных вирусом иммунодефицитом человека. 11 человек в день умирают от алкогольной кардиомиопатии, плюс еще 5 человек в день от алкогольной болезни печени, и еще 7 человек в день попадают в раздел отравившихся,в том числе - алкоголем.

Ежедневно 11 человек гибнут в ДТП, 14 человек поканчивают жизнь самоубийством и еще 4 человека становятся жертвами убийств и нападений.

Наиболее же частой причиной смерти украинцев остается ишемическая болезнь сердца (ИБС). Ежедневно от нее умирают 787 украинцев. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что в этот раздел статистики обычно включают всех умерших по «естественным причинам» и от старости. 222 человека в день умирают от рака. Еще 225 человек в день умирают от цереброваскулярных болезней кровеносной системы.