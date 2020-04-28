Районы Киева с самой высокой заболеваемостью COVID-19. Как изменилась карта распространения коронавируса

Пока в Киеве Киеве зафиксировали 1298 инфицированных коронавирусом, причем 78 из них — за последние сутки, Печерский район столицы продолжает быть местом, где больше всего заболевших COVID-19.

Об этом свидетельствует карта, опубликованная пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:

Печерский +8 (всего 306);

Шевченковский +3 (всего 101);

Соломенский +10 (всего 128);

Днепровский +13 (всего 117);

Святошинский +6 (всего 75);

Деснянский +6 (всего 115);

Подольский +5 (всего 61);

Голосеевский +8 (всего 123);

Оболонский +7 (всего 81);

Дарницкий +12 (всего 191).

Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек.

Из тех, кто заболел коронавирусом в Киеве, 56% мужчин и 44% женщин. Больше всего больных киевлян в возрасте 30-49 лет, более 43%.

Тем временем, экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 имеются в продаже в большей части крупных аптечных сетей Киева по 440-490 гривен за штуку.

По сообщению мэра Киева, вспышек заболевания коронавирусной инфекцией в общежитиях столицы не выявлено.