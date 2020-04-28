Районы Киева с самой высокой заболеваемостью COVID-19. Как изменилась карта распространения коронавируса

Пока в Киеве Киеве зафиксировали 1298 инфицированных коронавирусом, причем 78 из них — за последние сутки, Печерский район столицы продолжает быть местом, где больше всего заболевших COVID-19. Об этом свидетельствует карта, опубликованная пресс-службой Киевской городской государственной администрации. Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах: Печерский +8 (всего 306); Шевченковский +3 (всего 101); Соломенский +10 (всего 128); Днепровский +13 (всего 117); Святошинский +6 (всего 75); Деснянский +6 (всего 115); Подольский +5 (всего 61); Голосеевский +8 (всего 123); Оболонский +7 (всего 81); Дарницкий +12 (всего 191). Как сообщали Українські Новини, количество инфицированных Covid-19 по всему миру составляет 3 041 550 человек, выздоровели - 894 тыс. человек. Из тех, кто заболел коронавирусом в Киеве, 56% мужчин и 44% женщин. Больше всего больных киевлян в возрасте 30-49 лет, более 43%. Тем временем, экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 имеются в продаже в большей части крупных аптечных сетей Киева по 440-490 гривен за штуку. По сообщению мэра Киева, вспышек заболевания коронавирусной инфекцией в общежитиях столицы не выявлено.