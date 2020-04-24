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24 апреля 2020, пятница, 13:23 361
Общество 2020-04-24T13:29:30+03:00
Українські Новини
Количество заболевших COVID-19 в общежитии в Вишневом перевалило за сотню

Количество заболевших COVID-19 в общежитии в Вишневом перевалило за сотню

Кира Молчанова
Киевская область, Вишневое, Коронавирус в Киевской области, коронавирус в Вишневом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области), где была выявлена вспышка заболевания коронавируса в общежитии, 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. Кроме того, 23 апреля в Киево-Святошинском районе количество заболевших увеличилось на 40 человек до 188.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля количество заболевших в Вишневом Киевской области составляло 63 человека.

По состоянию на утро 23 апреля количество заболевших коронавирусом в общежитии в Вишневом Киевской области увеличилось на 29 человек до 78, среди заболевших 16 детей.

Тем временем, в Киевской области заболевших стало на 54 человека больше, то есть 505. Активнее всего болеют в Киево-Святошинском районе — там 188 случаев заболевания коронавирусом.

Правительство рассматривает вопрос вакцинирования работников всех бюджетных сфер от гриппа в эпидемическом сезоне 20/21 годов.

Пока же продление карантина не предусматривает послаблений: открытия музеев и библиотек не будет.

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