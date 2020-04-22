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22 апреля 2020, среда, 20:01 556
Общество 2020-04-22T20:11:05+03:00
Українські Новини
Суд оправдал туристов, сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий"

Суд оправдал туристов, сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий"

Кира Молчанова
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Коронавирус. Самоизоляция. Карантин. Мужчина. Фото: Pixabay
Коронавирус. Самоизоляция. Карантин. Мужчина. Фото: Pixabay

Оболонский райсуд Киева признал невиновными четверых украинцев, которые в нарушение карантина оставили отель Казацкий, куда их поместили на обсервацию после возвращения с Бали.

Об этом в Facebook сообщила юридическая компания, которая защищала их в суде.

"Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных нарушениях", – говорится в сообщении.

Адвокаты подчеркнули, что туристы все же самоизолировались на две недели, но у себя дома.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта два рейса из Дохи (Катар) вернули украинцев, которые были на Бали. Оба рейса выполнила авиакомпания SkyUp.

По прилету оказалось, что они должны пройти обязательную обсервацию либо в отеле "Казацкий" (бесплатно), либо "Пуща Конгресс Отеле" (платно).

После этого несколько человек просто ушли из отеля "Казацкий".  Место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.

В результате полиция составила более 60 административных протоколов в отношении граждан, самовольно покинувших место обсервации.

Но позже оказалось, что полиция не открывала уголовных производств по факту побега граждан из-под обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве, несмотря на то, что скорая забрала из отеля пассажира рейса "Доха-Киев" с температурой.

Позже выяснилось, что у сбежавшего туриста коронавируса нет.

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