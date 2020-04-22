Саакашвили претендует на должность вице-премьера по реформам, - депутат

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили претендует на должность вице-премьера-министра по реформам, хотя ранее президент Владимир Зеленский заверял, что не имеет никаких политических планов с Саакашвили.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"Подтверждаю. Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьеры по реформам", - написал он.

По словам депутата, встреча "Слуги народа" с Саакашвили должна произойти перед внеочередным пленарным заседанием парламента в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена провести внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля.

Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

В июне 2019 года Саакашвили встал на военный учет в военкомате.

Также в прошлом году Михаил Саакашвили отказался идти на выборы с партией Виталия Кличко. Позже он объяснил, почему не хочет объединиться с партией УДАР.