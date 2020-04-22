подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
22 апреля 2020, среда, 14:11 474
Кабмин 2020-04-22T15:07:23+03:00
Українські Новини
Саакашвили претендует на должность вице-премьера по реформам, - депутат

Саакашвили претендует на должность вице-премьера по реформам, - депутат

Ярина Вацяк
Кабмин, Михаил Саакашвили , Вице-премьер, вице-премьер по реформам
Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили претендует на должность вице-премьера-министра по реформам, хотя ранее президент Владимир Зеленский заверял, что не имеет никаких политических планов с Саакашвили.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"Подтверждаю. Саакашвили рассматривается кандидатом в вице-премьеры по реформам", - написал он.

По словам депутата, встреча "Слуги народа" с Саакашвили должна произойти перед внеочередным пленарным заседанием парламента в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена провести внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля.

Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

В июне 2019 года Саакашвили встал на военный учет в военкомате.

Также в прошлом году Михаил Саакашвили отказался идти на выборы с партией Виталия Кличко. Позже он объяснил, почему не хочет объединиться с партией УДАР.

Больше новостей о: Кабмин Михаил Саакашвили Вице-премьер вице-премьер по реформам

Карантин продлили до 11 мая
Саакашвили претендует на должность вице-премьера по реформам, - депутат
Новости
Второй транш помощи ЕС Украина получит после выполнения ряда условий 15:54
Ярославский договорился с Фуксом, чтобы харьковским медикам привезли 4 тыс. костюмов биозащиты 15:49
В Мировом банке рассказали о требованиях к закупкам в Украине: опыт, обороты, срок работы на рынке 15:42
"Днепропетровскгаз Сбыт" возвращает средства участникам акции "Твоя энергонезависимость" 15:30 Пресс-релиз
Для борьбы с коронавирусом на Донбасс отправят $140 млн помощи от ООН 15:21
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
В Беларуси проведут парад на 9 мая несмотря на протесты жителей 11:26
В России цена на нефть марки Urals упала ниже 0 долларов 23:12
больше новостей
Еврокомиссия одобрила макрофинансовую помощь Украине на €1,2 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok