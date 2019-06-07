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07 июня 2019, пятница, 09:46 125
Выборы 2019-06-07T09:46:17+03:00
Українські Новини
Саакашвили отказался идти на выборы с партией Кличко

Саакашвили отказался идти на выборы с партией Кличко

Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который на прошлой неделе вернулся в Украину, отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией "УДАР". Об этом сообщает УП со ссылкой на людей, которые активно общаются с Саакашвили.

Так, сообщается, что в окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?".

Кроме того, об отказе Саакашвили сообщила журналистка Кристина Бердинских.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идет со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Михеилу Саакашвили стать главой партии.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили.

Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду и похвалил Зеленского.

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