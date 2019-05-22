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22 мая 2019, среда, 23:12 219 Документ
Политика 2019-05-22T23:21:02+03:00
Українські Новини
Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства

Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства

Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михаил Саакашвили. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

Адвокат бывшего президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию Президента Украины прошение о возвращении своему клиенту украинского гражданства.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили в Украину. Наступила новая эпоха - новый Президент! Поэтому сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат, подал на имя Президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению украинского гражданства", - написал Чернолуцкий.

Обращение Саакашвили написано на русском языке. В нем он поздравляет Зеленского со вступлением в должность, напомнив, что в инаугурационной речи Президент пообещал давать украинское гражданство всем, кто готов строить сильную и независимую Украину. 

"Вы правы, говоря о том, что украинец - это не графа в паспорте, украинец - это в сердце", - написал экс-президент Грузии. 

Саакашвили заверил, что "готов положить свою жизнь ради построения сильной и успешной Украины", а "гражданства его лишили незаконно".

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - заявил в очередной раз экс-губернатор Одесской области.

В то же время он отметил, что ему не нужны "должности и преференции", но попросил защитить его права и восстановить справедливость.

Прошение Саакашвили. Фото: Руслан Чернолуцкий/FacebookПрошение Саакашвили. Фото: Руслан Чернолуцкий/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт. В Госпогранслужбе заявили, что оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет.

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