Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства

Адвокат бывшего президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию Президента Украины прошение о возвращении своему клиенту украинского гражданства.\r\nОб этом адвокат сообщил на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили в Украину. Наступила новая эпоха - новый Президент! Поэтому сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат, подал на имя Президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению украинского гражданства", - написал Чернолуцкий.\r\n\r\nОбращение Саакашвили написано на русском языке. В нем он поздравляет Зеленского со вступлением в должность, напомнив, что в инаугурационной речи Президент пообещал давать украинское гражданство всем, кто готов строить сильную и независимую Украину. \r\n"Вы правы, говоря о том, что украинец - это не графа в паспорте, украинец - это в сердце", - написал экс-президент Грузии. \r\nСаакашвили заверил, что "готов положить свою жизнь ради построения сильной и успешной Украины", а "гражданства его лишили незаконно".\r\n"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - заявил в очередной раз экс-губернатор Одесской области.\r\nВ то же время он отметил, что ему не нужны "должности и преференции", но попросил защитить его права и восстановить справедливость.\r\n\r\nПрошение Саакашвили. Фото: Руслан Чернолуцкий\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт. В Госпогранслужбе заявили, что оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет.