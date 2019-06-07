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07 июня 2019, пятница, 18:27 135
Политика 2019-06-07T19:30:01+03:00
Українські Новини
Саакашвили объяснил, почему не хочет объединиться с партией УДАР на выборах в Раду

Саакашвили объяснил, почему не хочет объединиться с партией УДАР на выборах в Раду

Михаил Саакашвили. Скриншот видео facebook/SaakashviliMikheil
Михаил Саакашвили. Скриншот видео facebook/SaakashviliMikheil

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, которому Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, отказался объединить партию "Движение новых сил" с парией "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР) для совместного участия на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что у нас есть четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы", - сказал Саакашвили в видеообращении.

Политик отметил, что не намерен идти на компромиссы в разрез со своими принципами.

По его словам, объединение с партией мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко УДАР было бы таким компромиссом.

Также он поблагодарил мэра Киева за предложение.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили.

Ранее Саакашвили рассказал о своих планах на выборы в Верховную Раду и похвалил нового Президента.

Также сообщалось, что Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР.

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