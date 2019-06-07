Саакашвили объяснил, почему не хочет объединиться с партией УДАР на выборах в Раду

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, которому Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, отказался объединить партию "Движение новых сил" с парией "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР) для совместного участия на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.\r\nОб этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что у нас есть четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы", - сказал Саакашвили в видеообращении.\r\nПолитик отметил, что не намерен идти на компромиссы в разрез со своими принципами.\r\nПо его словам, объединение с партией мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко УДАР было бы таким компромиссом.\r\nТакже он поблагодарил мэра Киева за предложение.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили.\r\nРанее Саакашвили рассказал о своих планах на выборы в Верховную Раду и похвалил нового Президента.\r\nТакже сообщалось, что Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР.