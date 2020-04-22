Саакашвілі претендує на посаду віце-прем'єра з питань реформ, - депутат

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі претендує на посаду віце-прем'єра-міністра з реформ, хоча раніше президент Володимир Зеленський запевняв, що не має ніяких політичних планів з Саакашвілі.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура написав у своєму Telegram, передають Українські Новини.

"Підтверджую. Саакашвілі розглядається кандидатом у віце-прем'єри щодо реформ", - написав він.

За словами депутата, зустріч "Слуги народу" з Саакашвілі має відбутися перед позачерговим пленарним засіданням парламенту у п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір провести позачергове засідання в п'ятницю, 24 квітня.

Володимир Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Міхеїла Саакашвілі після того, як Саакашвілі передав в АП прохання про повернення українського громадянства.

У червні 2019 року Саакашвілі став на військовий облік у військкоматі.

Також в минулому році Михайло Саакашвілі відмовився йти на вибори з партією Віталія Кличка. Пізніше він пояснив, чому не хотів об'єднатися з партією УДАР.