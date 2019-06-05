Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили

Президент Владимир Зеленский заверяет, что ни имеет никаких политических планов с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которому вернул украинское гражданство.

Об этом он сказал в интервью программе "Сніданок 1+1" из Брюсселя (Бельгия), проведенном в спортзале на велотренажерах, передают Українськi Новини.

У Зеленского спросили, чем было вызвано возвращение гражданства Саакашвили: восстановлением справедливости или политическим планом.

"Нет. Политических планов нет. Планы были очень простые и человечные. Я обещал прессе. Я говорил, что считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его ему вернул. Вот и все", - ответил президент.

На уточняющий вопрос, есть ли у Зеленского какие-то политические планы или проекты с Саакашвили, он ответил отрицательно.

Как сообщали Українськi Новини, Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду и похвалил Зеленского.

Ранее Саакашвили вернулся в Украину, его встретили с караваем.

Кроме того, Саакашвили заявил, что политических амбиций у него нет и на должности он не рвется.