подписаться на рассылку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 июня 2019, среда, 10:01 164
Президент 2019-06-05T10:11:34+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили

Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Зеленского

Президент Владимир Зеленский заверяет, что ни имеет никаких политических планов с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которому вернул украинское гражданство.

Об этом он сказал в интервью программе "Сніданок 1+1" из Брюсселя (Бельгия), проведенном в спортзале на велотренажерах, передают Українськi Новини.

У Зеленского спросили, чем было вызвано возвращение гражданства Саакашвили: восстановлением справедливости или политическим планом.

"Нет. Политических планов нет. Планы были очень простые и человечные. Я обещал прессе. Я говорил, что считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его ему вернул. Вот и все", - ответил президент.

На уточняющий вопрос, есть ли у Зеленского какие-то политические планы или проекты с Саакашвили, он ответил отрицательно.

Как сообщали Українськi Новини, Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду и похвалил Зеленского.

Ранее Саакашвили вернулся в Украину, его встретили с караваем.

Кроме того, Саакашвили заявил, что политических амбиций у него нет и на должности он не рвется.

Больше новостей о: Михаил Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский

Архив
Новости
Доллар и евро подорожали в обменниках в среду 10:35
Зеленский предупредил РФ, что обострение конфликта - плохой фон для переговоров в Минске 10:17
Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили 10:01
Военный погиб под обстрелами из гранатометов в среду 09:49
Отсутствие частной тяги в ЖД-перевозках негативно влияет на энергетическую отрасль, - Всеукраинская энергетическая ассамблея 09:33
больше новостей
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 18:43
Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org
Мимо Земли пролетел двойной астероид 20:29
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Зеленский провел брифинг без 50 журналистов, ожидавших в очереди 15:04
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok