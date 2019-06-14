Саакашвили встал на военный учет в военкомате

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, которому Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате.

Об этом Саакашвили написал на своей странице Facebook.

"Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину. Очень приятный и отзывчивый медперсонал, который работает в не очень хороших условиях", - говорится в сообщении.

Также Саакашвили предложил военкоматам и их сотрудником резко увеличить финансирование.

Михаил Саакашвили в военкомате проходит медкомиссию. Фото: facebook.cоm/SaakashviliMikheil

Как сообщали Українські Новини, Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список "Руха новых сил".

Ранее Михаил Саакашвили отказался идти на выборы с партией Виталия Кличко. Позже он объяснил, почему не хочет объединиться с партией УДАР.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили.