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14 июня 2019, пятница, 11:49 17
Политика 2019-06-14T11:56:34+03:00
Українські Новини
Саакашвили встал на военный учет в военкомате

Саакашвили встал на военный учет в военкомате

Саакашвили в военкомате. Фото: facebook.cоm/SaakashviliMikheil
Саакашвили в военкомате. Фото: facebook.cоm/SaakashviliMikheil

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, которому Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате.

Об этом Саакашвили написал на своей странице Facebook.

"Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину. Очень приятный и отзывчивый медперсонал, который работает в не очень хороших условиях", - говорится в сообщении.

Также Саакашвили предложил военкоматам и их сотрудником резко увеличить финансирование.

Саакашвили в военкомате. Фото: facebook.cоm/SaakashviliMikheilМихаил Саакашвили в военкомате проходит медкомиссию. Фото: facebook.cоm/SaakashviliMikheil

Как сообщали Українські Новини, Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой возглавили список "Руха новых сил".

Ранее Михаил Саакашвили отказался идти на выборы с партией Виталия Кличко. Позже он объяснил, почему не хочет объединиться с партией УДАР.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что не имеет политических планов с Саакашвили.

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