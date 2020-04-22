Кабмин продлил карантин до 11 мая

Кабинет Министров, как и анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль, продлил карантин до 11 мая из-за распространения коронавируса в Украине. Соответствующее решение парламент принял на заседании в среду, 22 апреля. "Предусматривается продление срока карантина до 11 мая", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Вместе с тем предусмотрено, что лица, желающие стать донорами крови, смогут пользоваться общественным транспортом. По словам Степанова, предусмотрена возможность привлекать к выполнению работ некоторые категории работников без прохождения обязательного планового медицинского осмотра. Как сообщали Українські Новини, ранее карантин в Украине был введен до 24 мая. Также продление карантина инициировало Министерство здравоохранения.