подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
22 апреля 2020, среда, 13:37 2494
Кабмин 2020-04-22T13:57:20+03:00
Українські Новини
Кабмин продлил карантин до 11 мая

Кабмин продлил карантин до 11 мая

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Продление карантина, карантин в Украине
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров, как и анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль, продлил карантин до 11 мая из-за распространения коронавируса в Украине.

Соответствующее решение парламент принял на заседании в среду, 22 апреля. 

"Предусматривается продление срока карантина до 11 мая", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Вместе с тем предусмотрено, что лица, желающие стать донорами крови, смогут пользоваться общественным транспортом.

По словам Степанова, предусмотрена возможность привлекать к выполнению работ некоторые категории работников без прохождения обязательного планового медицинского осмотра.

 

Как сообщали Українські Новини, ранее карантин в Украине был введен до 24 мая.

Также продление карантина инициировало Министерство здравоохранения

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине Продление карантина карантин в Украине

Кличко рассказал, как Киев будет выходить из каран...
"Тест ладони" для проверки респиратора. Как и когд...
Следующие 2 года мы будем жить в условиях противос...
Музеи просят не открывать их во время карантина - ...
Кабмин продлил карантин до 11 мая
Ограничения начнут снимать с городского транспорта, с самолетов - в последнюю очередь
Новости
Украина должна увеличить количество тестирований на коронавирус, - Шмыгаль 14:06
Эдуард Бакканский: О чем Украина узнала при Зеленском 14:05 Мнение
Во время карантина гендиректор аэропорта "Борисполь" купил холодильник за 150 тыс. гривен 13:50
Сети киевских аптек обязались снизить наценку на маски до 1 гривны, - АМКУ 13:45
Кабмин решил не учитывать "коронавирусную" тысячу при расчете субсидий 13:45
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
В Беларуси проведут парад на 9 мая несмотря на протесты жителей 11:26
В России цена на нефть марки Urals упала ниже 0 долларов 23:12
больше новостей
В Чернобыльской зоне тушат пожар на територрии 4 лесничеств, а в Житомирской области локализовали 2 очага
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok