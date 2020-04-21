За границей седьмой гражданин Украины скончался от COVID-19 в Великобритании

Седьмой украинец, который умер за границей от коронавируса, ушел из жизни в больнице в Великобритании.

Об этом Українським Новинам сообщило Министерство иностранных дел.

"17 апреля посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19. Гражданин Украины умер 14 апреля в больнице Лондона. Посольство Украины в Великобритании предоставляет необходимое содействие семье по репатриации умершего в Украину. Выражаем родным и близким умершего искренние соболезнования", - сообщила пресс-служба.

В марте от коронавируса умерли четыре украинки в Италии, а в апреле от недуга скончались украинцы во Франции и США.

От COVID-19 в Украине скончался 161 человек.

Таким образом, всего в мире от коронавируса умерло 168 украинцев.

На данный момент за границей с диагнозом COVID-19 госпитализированы 152 украинца: 121 в Италии, 6 в Чехии, 5 в Испании, 4 в Германии, 3 в Австрии, 2 в США, по 1 в России, Сербии, Швеции, Португалии, на Мальте, в Нигерии, в ОАЭ, Китае, Таиланде, Сейшельских островах и Австралии.

При этом 50 украинцев за границей выздоровели: 22 в Греции, 6 в Польше, по 4 в Доминикане и Японии, по 2 в Италии и Нигерии, по 1 в Германии, Бельгии, Великобритании, Португалии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Египте, ОАЭ, Таиланде.

В Украине общее число заболевших составляет 6 125 человек.

367 из них уже выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав заверяет, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

В то же время Украина ожидает пик заболеваемости коронавирусом в начале мая. Из-за этого карантин в Украине продлят до 12 мая, но частично ослабят.