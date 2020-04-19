За границей от коронавируса умерли 7 украинцев, - МИД

Министерство иностранных дел заявляет, что по состоянию на 18:00 воскресенья, 19 апреля, 152 украинца за границей проходят лечение от коронавирусной инфекции, 50 – выздоровели, 7 - умерли в то время, как в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в Италии лечится 121 гражданин, в Чехии - 6, Испании - 5, Германии - 4, США - 2, Австралии, Австрии, Мальте, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, России, Сербии, Таиланде, Швеции, на Сейшельских островах - по одному.

Также отмечается, что в Греции выздоровели 22 украинца, в Польше - 6, в Доминиканской Республике и Японии - по 4 украинца, в Италии и Нигерии - по двое, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Северной Ирландии, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции, Швейцарии, Таиланде - по одному.

7 граждан Украины за границей умерли от коронавируса.

Кроме того, 16 333 украинцев обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках программы "Защита".

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

Тем временем, в мире коронавирусом заразились 2 330 793 человек.