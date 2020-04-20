Некоторые ограничения в Украине снимут, но карантин продлят, - Шмыгаль

В то время, как в Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью "РБК-Украина".

В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников и 374 детей из 5,7 тыс заразившихся.

Тем временем, Министерство здравоохранения закупило более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19

Кроме того,у Зеленского рассказали, как будут выводить экономику из карантинного кризиса.