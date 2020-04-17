Уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового, - Минздрав

Уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового и составляет 2,7% в то время, как в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Это показатель значительно ниже, чем среднемировой. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом", - сказано в нем.

В то же время подчеркивается, что Украина еще не достигла пика заболеваемости, и необходимо быть осторожными на Пасхальные и майские праздники.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционные шашлыки. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но чрезвычайно важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время", - сказал Зеленски.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты.

"Комиссии по проверке больниц в регионах показали, что несмотря на хорошую статистику от местной власти у медиков есть немало проблем. В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питания врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии. В правительстве сообщили, что деньги на эти услуги были выделены. А обеспечить предоставление указанных услуг должна местная власть. В случае нехватки денег на определенные услуги в регионах финансирование выделят из стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он заработает, как только закон об изменениях в бюджет вступит в силу", - говорится в сообщении.

Также на совещании обсудили продолжение строительства объектов социальной инфраструктуры во время карантина.

"Президенту доложили, что проект "Большая стройка" продолжается... Это - и рабочие места, и налоги, и, наконец, восстановление нашей многострадальной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Киево-Печерской лавре зафиксировали еще 7 случаев заболевания коронавирусом в то время, как коронавирус в Киеве подтвердили еще в 61 человека, в том числе, в 7 медиков.