Четвертая смерть украинки за границей случилась в Италии до подтверждения ей диагноза COVID-19

Четвертая украинка, которая умерла за границей от коронавируса, была госпитализирована в Италии, но скончалась до лабораторного подтверждения заболевания Covid-19.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Гражданка Украины, к сожалению, 11 марта умерла в больнице города Триест (регион Фриули-Венеция-Джулия). Полученные 26 марта результаты анализов подтвердили факт смерти в результате заболевания COVID-19", - сообщил МИД.

Возраст женщины внешнеполитическое ведомство не уточнило.

Это уже четвертый официально подтвержденный факт смерти граждан Украины за рубежом из-за коронавируса.

Все четверо были женщинами, проживавшими в Италии: 13 марта в Италии от коронавируса умерла 65-летняя украинка, 19 марта в Италии скончалась 62-летняя украинка от Covid-19, а третьей умершей было 60 лет.

На данный момент за границей госпитализированы из-за коронавируса 22 украинца: 5 в Италии, по 4 – в Германии и Доминикане, по 2 – в Польше и ОАЭ, по 1 – в Испании, Нидерландах, Нигерии, США и на Сейшельских островах.

На карантине пребывают 160 украинцев: 106 в Польше, 16 – в Бразилии, 8 – во Вьетнаме и Нигерии, 7 – в Германии, 3 – в ОАЭ, 2 – в США, по 1 - в России, Молдове, Румынии, Черногории, Бельгии, Нидерландах, Азербайджане, Катаре, Китае и Австралии.

В то же время уже 8 украинцев за границей вылечились: 4 в Японии, 2 – в Италии, по 1 – в Польше и Германии.

Как сообщали Українськi Новини, по количеству заболевших коронавирусом Италия третья в мире. При этом смертность от Covid-19 в Италии самая высокая в мире, хотя в последние дни эпидемия там уже пошла на спад.

Только официально в Италии жевет почти 16 тыс. украинцев.

В Украине от коронавируса умерло 5 человек при лабораторно подтвержденных более 200 случаях заболевания. Таким образом, всего в мире от Covid-19 умерло уже 9 украинцев.