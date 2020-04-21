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21 апреля 2020, вторник, 10:02 267
Политика 2020-04-21T10:02:38+03:00
Українські Новини
50 украинцев выздоровели от коронавируса за границей

50 украинцев выздоровели от коронавируса за границей

Ольга Фандорина
Коронавирус, Covid-19, коронавирус у украинцев, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

За границей от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины (МИД).

Отмечается, что по состоянию на вечер 20 апреля на лечении за границей находится 152 украинца с диагнозом COVID-19. Кроме того, семь человек умерли.

Наибольшее количество инфицированных в Италии - 121. В Чехии лечатся 6 граждан.

За помощью в дипломатические представительства Украины за рубежом обратились 16392 человека.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

А по состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников и 374 детей из 5,7 тыс заразившихся. 

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