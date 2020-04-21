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  • В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
21 апреля 2020, вторник, 09:31 1249 Инфографика
Политика 2020-04-21T10:59:29+03:00
Українські Новини
В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек

В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В 41-й день карантина в Украине количество случаев коронавируса достигло 6 125. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 338 случаев;
  • Волынская область - 174 случая;
  • Днепропетровская область - 122 случая;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 270 случаев;
  • Закарпатская область - 205 случаев;
  • Запорожская область - 137 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 556 случаев;
  • Кировоградская область - 247 случаев;
  • м. Киев - 892 случая;
  • Киевская область - 356 случаев;
  • Львовская область - 256 случаев;
  • Луганская область - 25 случаев;
  • Николаевская область - 41 случай;
  • Одесская область - 146 случаев;
  • Полтавская область - 101 случай;
  • Ровенская область - 341 случай;
  • Сумская область - 84 случая;
  • Тернопольская область - 435 случаев;
  • Харьковская область - 77 случаев;
  • Херсонская область - 70 случаев;
  • Хмельницкая область - 49 случаев;
  • Черновицкая область - 988 случаев;
  • Черкасская область - 186 случаев;
  • Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщение о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

А по состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников и 374 детей из 5,7 тыс заразившихся. 

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В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
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