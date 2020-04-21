В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек

В 41-й день карантина в Украине количество случаев коронавируса достигло 6 125. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 338 случаев;

Волынская область - 174 случая;

Днепропетровская область - 122 случая;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 270 случаев;

Закарпатская область - 205 случаев;

Запорожская область - 137 случаев;

Ивано-Франковская область - 556 случаев;

Кировоградская область - 247 случаев;

м. Киев - 892 случая;

Киевская область - 356 случаев;

Львовская область - 256 случаев;

Луганская область - 25 случаев;

Николаевская область - 41 случай;

Одесская область - 146 случаев;

Полтавская область - 101 случай;

Ровенская область - 341 случай;

Сумская область - 84 случая;

Тернопольская область - 435 случаев;

Харьковская область - 77 случаев;

Херсонская область - 70 случаев;

Хмельницкая область - 49 случаев;

Черновицкая область - 988 случаев;

Черкасская область - 186 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщение о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

А по состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников и 374 детей из 5,7 тыс заразившихся.