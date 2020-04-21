В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек

В 41-й день карантина в Украине количество случаев коронавируса достигло 6 125. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 338 случаев; Волынская область - 174 случая; Днепропетровская область - 122 случая; Донецкая область - 16 случаев; Житомирская область - 270 случаев; Закарпатская область - 205 случаев; Запорожская область - 137 случаев; Ивано-Франковская область - 556 случаев; Кировоградская область - 247 случаев; м. Киев - 892 случая; Киевская область - 356 случаев; Львовская область - 256 случаев; Луганская область - 25 случаев; Николаевская область - 41 случай; Одесская область - 146 случаев; Полтавская область - 101 случай; Ровенская область - 341 случай; Сумская область - 84 случая; Тернопольская область - 435 случаев; Харьковская область - 77 случаев; Херсонская область - 70 случаев; Хмельницкая область - 49 случаев; Черновицкая область - 988 случаев; Черкасская область - 186 случаев; Черниговская область - 13 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 апреля 2020 в Центр поступило 710 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 18532 сообщение о подозрении на COVID-19. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры. А по состоянию на 20 апреля коронавирус в Украине обнаружили у 1074 медицинских работников и 374 детей из 5,7 тыс заразившихся.